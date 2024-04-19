Akülü nostaljik tramvay test sürüşünde
Taksim ve İstiklal Caddesi'nin simgelerinden olan nostaljik tramvayın yerini alması beklenen akülü tramvay test sürüşüne başladı.
Beyoğlu'nda 1990 yılından beri Taksim - Tünel arasında hizmet veren tramvayların yerini alacak akülü nostaljik tramvay test sürüşüne çıktı.
Akülü nostaljik tramvay sabah saatlerinde test sürüşüne başladı. Yeni akülü tramvayın, elektrik telleriyle teması bulunan eski tramvayların yerini alacağı öğrenildi.
Test sürüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Yenilenen nostaljik tramvayın ilk yolcularından olan Hayri Taş, "Güzel olmuş, eskisi güzeldi ama bu daha güzel, orijinal olmuş. Etrafı kapalı olmuş, gerçekten güzel. Değişime uymak zorundayız, değişiklik her zaman iyidir. Gerçekten çok güzel olmuş, Beyoğlu’na yakışmış" dedi.
Yeni tramvayda ön tarafta insanların ayaklarını koyup asılabilecekleri yerlerin kaldırılmasını eleştiren Genç, "Kapıların oradaki merdivenleri de kapatmışlar. Bu bence hoş bir şey değil. Çünkü bu birazcık aslında bu tramvayın kültürüne ait olan bir şeydi. Ben defalarca kez burada sallanarak Şişhane'ye inmişimdir, Şişhane’den Taksim tarafına çıkmışlığım var. Aslında akbil kullanan birisiyim ama bunun keyfi bambaşka oluyordu. Bunu kaldırıyor olmaları bence tamamıyla kültürü yok etti. Çünkü insanlar burada sadece tramvayın fotoğrafını çekmiyorlardı, buraya asılan insanların da fotoğraflarını çekiyordu. Bu belki birazcık tehlikeli tarafları kesinlikle var bunun ama bazı şeyler simgeseldir. Bu simgesel şeylere dokunmak birazcık orijinalliği yine bozan şeylerden birisi. Ben bunu kesinlikle hiç beğenmedim, hiç hoşlanmadım buraya insanların tutunabilecekleri yerlerin yapılmasını yeniden istiyorum" diye konuştu.