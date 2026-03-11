Akustikhane, Bloomberg HT'de devam ediyor

Akustikhane'nin yeni sezonunda; 2003 Eurovision birinciliğinin bestecisi ve Pentagram'ın efsanevi gitaristi Demir Demirkan, Cem Adrian ile "Helal" düetiyle tanınan alternatif sahnenin duygusal sesi Çağan Şengül, İtalyan ve Türk müzik geleneklerini indiefusion tarzında harmanlayan kolektif Turkodiroma ve funk ve groove'u Türkçe rap ile buluşturan sahne enerjisiyle Kamufle bölümleri yayınlandı.

Seri; Roskilde'den Womad'a uluslararası festivallerde sahne alan multi-enstrümantalist Görkem Karabudak, Spotify'da milyonlarca dinlenmesiyle Türkiye'nin yükselen kadın sanatçılarından Güneş ve İngiltere radyolarında listeye giren "Dreamer" albümüyle tanınan rock vokalist Batu Akdeniz gibi isimlerle devam edecek.

Akustikhane'nin bu sezonki görsel dünyası, Gediz Alper'in yönetiminde müziğe özgü kamera ve ışık kurgusuyla şekillendi. Alper'in yaklaşımı, performansları klasik televizyon çekimlerinin ötesinde sinematik bir dille buluşturuyor. Yeni sezon bölümleri dijital platformlarda ve sosyal medyada hızla ilgi görürken, Akustikhane Türkiye'deki live-session yapımları arasında estetik bir referans noktasına oturdu. Akustikhane çatısı altındaki İngiltere ve ABD serilerinde de yönetmenlik yapan Alper, bu birikimi Türkiye'deki yeni sezonun görsel diline de taşıyor.