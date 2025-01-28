Al Hilal Neymar'la yollarını ayırdı!

Suudi Arabistan Pro Lig temsilcisi Al Hilal, 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız Neymar ile yol ayrımına gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Al-Hilal ve Neymar, sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya vardı. Teşekkürler ve başarılar Neymar." denildi.

2023 yazında Paris Saint-Germain'den (PSG) 90 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Sambacı, Al Hilal'de sadece 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol - 3 asistlik performans gösterdi.