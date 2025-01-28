Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Al Hilal Neymar'la yollarını ayırdı! - Futbol Haberleri

        Al Hilal Neymar'la yollarını ayırdı!

        Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, Brezilyalı yıldız Neymar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 09:26 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Al Hilal'den Neymar kararı!
        ABONE OL

        Suudi Arabistan Pro Lig temsilcisi Al Hilal, 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız Neymar ile yol ayrımına gitti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Al-Hilal ve Neymar, sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya vardı. Teşekkürler ve başarılar Neymar." denildi.

        2023 yazında Paris Saint-Germain'den (PSG) 90 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Sambacı, Al Hilal'de sadece 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol - 3 asistlik performans gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri