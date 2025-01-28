Al Hilal Neymar'la yollarını ayırdı!
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, Brezilyalı yıldız Neymar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Suudi Arabistan Pro Lig temsilcisi Al Hilal, 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız Neymar ile yol ayrımına gitti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Al-Hilal ve Neymar, sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya vardı. Teşekkürler ve başarılar Neymar." denildi.
2023 yazında Paris Saint-Germain'den (PSG) 90 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Sambacı, Al Hilal'de sadece 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol - 3 asistlik performans gösterdi.