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Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo-Rudi Garcia krizi!

Suudi Arabistan Ligi'nde bitime 7 hafta kala lider Al-Ittihad'ın 3 puan gerisinde yer alan Al-Nassr'da kriz çıktı. Takımın süper yıldızı Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Rudi Garcia arasında sorun yaşandığı belirtilirken, bu gelişme üzerine Al-Nassr yönetiminin de flaş bir karar aldığı öne sürüldü.

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  • Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo-Rudi Garcia krizi!

    2022 Dünya Kupası'nın ardından rekor ücretle Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da kriz çıkardı...
  • Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo-Rudi Garcia krizi!

    İngilizlerin ünlü yayın organı Mirror'da yer alan habere göre; Portekizli futbolcu ile teknik direktör Rudi Garcia arasında anlaşmazlık çıktı.
  • Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo-Rudi Garcia krizi!

    Portekizli yıldızın, tutum ve davranışlarından memnun olmadığı Fransız teknik adamı yönetime şikayet ettiği belirtildi. 
  • Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo-Rudi Garcia krizi!

    Al-Nassr yönetiminin de Ronaldo'nun bu şikayetinin ardından Rudi Garcia ile yolları ayırma kararı aldığı öne sürüldü. 
  • Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo-Rudi Garcia krizi!

    Suudi Arabistan ekibinin kısa süre içinde ayrılığı resmi olarak açıklayacağı ifade edildi. 
  • Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo-Rudi Garcia krizi!

    Son olarak ligde Al-Feiha ile golsüz berabere kalan Al-Nassr, bitime 7 hafta kala lider Al-Ittihad'ın 3 puan gerisine düşmüştü. 

     
  • Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo-Rudi Garcia krizi!

    Karşılaşmanın ardından Ronaldo'nun tavırları gündem olmuştu. Teknik direktör Rudi Garcia ise takımın yıldız isimlerini eleştirerek,  "Seviyeden ve oyuncularımın performansından memnun değilim. Bu şekilde olmaz" açıklamasında bulunmuştu.
  • Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo-Rudi Garcia krizi!

    "ÖNCE MESSI'Yİ İSTEMİŞTİM"

    Öte yandan Rudi Garcia, Ronaldo'nun transferinden önce "Ben aslında Messi'yi istemiştim. Hazır Katar'a da gelmişken ama olmadı" şeklinde bir espri yapmıştı. Ronaldo'nun bu açıklamalar nedeniyle de Garcia'ya kızgın olduğu öne sürülüyor.

     

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