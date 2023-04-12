"ÖNCE MESSI'Yİ İSTEMİŞTİM"

Öte yandan Rudi Garcia, Ronaldo'nun transferinden önce "Ben aslında Messi'yi istemiştim. Hazır Katar'a da gelmişken ama olmadı" şeklinde bir espri yapmıştı. Ronaldo'nun bu açıklamalar nedeniyle de Garcia'ya kızgın olduğu öne sürülüyor.