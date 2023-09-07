Haberler Dünyadan Al Pacino'yu terk etti! Görünen o ki babalık testi Noor Alfallah'ın bir hayli zoruna gitmiş - Magazin haberleri

Al Pacino'yu terk etti Noor Alfallah, oğulları Roman'ın dünyaya gelmesinden üç ay sonra Al Pacino'dan ayrıldı. Görünen o ki Pacino'nun, çocuğun kendisinden olduğunu kanıtlaması için DNA testi istemesi, Alfallah'ın bir hayli zoruna gitmiş. Oğlunun velayeti için dava açan Noor Alfallah, Al Pacino'dan nafaka talebinde ise bulunmadı Habertürk Giriş: 07.09.2023 - 09:52 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:57 facebook

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Sinema tarihinin en önemli aktörlerinden olan ve 'Baba', 'Yaralı Yüz' ve 'Şeytan’ın Avukatı' gibi Hollywood'un ikonik filmlerinin yıldızı Al Pacino, 4'üncü kez baba olmuştu. Ünlü aktörün sevgilisi Noor Alfallah, geçtiğimiz aylarda doğum yapmıştı. Çiftin erkek bebekleri olduğu ve çocuklarına da 'Roman Pacino' adını verdikleri belirtilmişti.

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BABALIK TESTİ İSTEMİŞTİ Al Pacino ve Noor Alfallah’ın, oğullarının doğumundan üç ay sonra ayrıldıkları ortaya çıktı. Alfallah, Al Pacino ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunun tam velayeti için dava açtı. Al Pacino, doğumdan kısa bir süre sonra çocuğun kendisinden olduğunu kanıtlaması için Noor Alfallah'tan DNA testi istemişti. Görünen o ki Pacino'nun bu testi istemesi Alfallah'ın bir hayli zoruna gitmiş.