Al Qadsiah'ta Brendan Rodgers dönemi
Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ta Michel'den boşalan teknik direktörlük görevine Brendan Rodgers getirildi.
Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ın yeni teknik direktörü Brendan Rodgers oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik adam Rodgers ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce Swansea City, Liverpool ve Leicester City gibi takımları çalıştıran Rodgers, Celtic'te ise 4 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Ligde 9 hafta sonunda 17 puan toplayan Al Qadsiah, lider Al Nassr'ın 10 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.