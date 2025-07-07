Al-Shabab'tan Fatih Terim'e veda!

Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab, teknik direktörlük görevinden ayrılan Fatih Terim'e veda etti.

Arabistan ekibinden yapılan açıklamada, "Takımdan birçok koç geçer, ancak çok azı sahanın ötesinde etki bırakır. Fatih, varlığı ve tavrıyla olumlu bir izlenim bırakan bir koçun başlıca örneğiydi." ifadeleri kullanıldı."