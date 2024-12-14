Alanya'da 3 zincir market mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, üç zincir market şubesi mühürlendi.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince sürdürülen denetimlerde, üç zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş un, acı sos, patlamış mısır, içli köfte, bisküvi, çikolata, beyaz peynir, sosis ve meşrubat gibi ürünler bulunduğu tespit edildi.