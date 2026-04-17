Alanya'nın 2026 Plaj Sporları takvimi belli oldu!

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek organizasyonlar öncesinde hazırlanan 2026 yılı etkinlik takvimi, Alanya’da düzenlenen lansman toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Alanya Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen lansmana; Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Toplantı, 2026 yılı içerisinde Alanya’da düzenlenecek ulusal ve uluslararası organizasyonların tanıtımıyla başladı. Lansmanda özellikle plaj voleybolu organizasyonları ve sezon planlaması öne çıktı.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nin kısa sürede önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirterek tesisin uluslararası standartlara uygun yapısıyla dikkat çektiğini ifade etti. Açıkalın, 9–11 Haziran tarihleri arasında İsviçre’den gelecek heyet tarafından merkezin “Mükemmeliyet Merkezi” ödülüne layık görüleceğini belirterek, Hollanda’nın Lahey (Den Haag) kentinden sonra bu unvanı alan ikinci şehir olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ise konuşmasında tesisin Türk plaj voleybolu açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu tesisin açılması, Türkiye plaj voleybolu tarihinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Buradan yüzlerce millî sporcu yetişecek, on binlerce yabancı sporcu şehrimize gelecektir. Bu alan, Alanya’nın tanıtımına ve spor turizmine sürdürülebilir ve büyük bir katkı sağlayacaktır. Federasyon olarak Alanya’daki tüm organizasyonlara güçlü destek veriyoruz. Alanya’nın kısa sürede plaj voleybolunda küresel bir marka olacağına inanıyoruz.”

Lansmanda ayrıca Fabio Azevedo tarafından iletilen video mesaj da katılımcılarla paylaşıldı. Azevedo mesajında Alanya’nın plaj voleybolu organizasyonlarındaki yükselen konumuna dikkat çekerek, şehrin uluslararası düzeyde önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı ve “Beach Pro Tour Challenge” organizasyonunun ikinci edisyonu kapsamında Alanya’da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, spor turizmine yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek plaj voleybolu organizasyonlarının bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise açıklanan takvim doğrultusunda yıl boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonun Alanya’da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Farklı yaş gruplarındaki sporculara üst düzey rekabet ortamı sunacak olan şampiyonaların tarihleri ise şöyle belirlendi:

• 14-16 Ağustos 2026: TVF U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonası

• 14-16 Ağustos 2026: Türkiye Büyükler (Pro Açık) Kulüpler Türkiye Şampiyonası

• 4–6 Eylül 2026: TVF U16 Kulüpler Türkiye Şampiyonası