Alanyaspor: 1 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor ile Eyüpspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da sezona bir puanla başladı.

Habertürk Giriş: 11.08.2024 - 23:56 Güncelleme: 12.08.2024 - 00:57 facebook

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