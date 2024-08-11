Alanyaspor: 1 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor ile Eyüpspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da sezona bir puanla başladı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Eyüpspor'un golünü 64. dakikada Samu Saiz atarken, Alanyaspor'a beraberliği getiren golü ise 76. dakikada Sergio Cordova kaydetti.
Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, 77. dakikada itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından iki takım da puanını 1'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Başakşehir'e konuk olacak. Eyüpspor ise evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5’inci dakikada kaleci Berke Özer’in kısa düşen pasında Efecan’ın vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı çıktı.
6’ncı dakikada Eyüpspor ‘un merkezden gelişen atağında savunmanın arkasına gönderilen pasta Halil Akbunar topla birlikte kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçti. Akbunar'ın kaleye gönderdiği top direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında ceza alanı içinde topu alan Thiam'ın pasında Emre Akbaba'nın şutunda top dışarı çıktı.
9’uncu dakikada Alanyaspor atağında Balkovec’in kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Augusto’nun vuruşunda top kaleci Berke Özer’de kaldı.
19’uncu dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Balkovec'in pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Berke Özer topu güçlükle kornere çeldi.
26’ncı dakikada sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Ahmed Kutucu'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topa yükselen Halil Akbunar'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlandı.
64’üncü dakikada Eyüpspor öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Ahmed Kutucu'nun ceza sahası yayına çıkarttığı pasla topla buluşan Saiz'in şutunda top ağlara gitti: 0-1.
76’ncı dakikada Alanyaspor skoru eşitledi. Augusto’nun sağ taraftan ceza sahası içerisine gönderdiği topta arka direkte buluşan Cordova’nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
82’nci dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Augusto’nun ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Makouta’nın şutunda top az farkla dışarı çıktı.
Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
STAT: Alanya Oba
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Dk. 66 Makouta), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir (Dk. 66 Serdar Dursun), Cordova (Dk. 87 Furkan Bayır)
EYÜPSPOR: Berke Özer - Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 62 Umut Meraş), Midtsjö (Dk. 62 Taşkın İlter), Halil Akbunar, Recep Niyaz (Dk.36 Saiz), Emre Akbaba (Dk. 80 Tayfur Bingöl), Ahmed Kutucu (Dk. 80 Chatzigiovanis), Thiam
GOLLER: Dk. 76 Cordova (Alanyaspor) - Dk. 64 Saiz (Eyüpspor)
KIRMIZI KART: Dk. 77 Arda Turan (Teknik Direktör) (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Ahmed Kutucu (Eyüpspor) - Lima (Alanyaspor)