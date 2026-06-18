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        Alanyaspor, 13 yıldır formasını giyen kaptanı Efecan Karaca'yla yollarını ayırdı

        Alanyaspor, forma giydiği 13 senede kulüp tarihine adını yazdıran takım kaptanı Efecan Karaca ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 18:38 Güncelleme:
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        Alanyaspor'da bir devir kapandı!

        Alanyaspor, forma giydiği 13 yıl boyunca önemli başarılara imza atan takım kaptanı Efecan Karaca'yla yollarını ayırdı.

        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 2. Lig'den Süper Lig'e uzanan başarı hikayesinin önemli isimlerinden olan Efecan Karaca'nın sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, tecrübeli futbolcuya teşekkür edildi.

        Kulüp açıklamasında, Efecan Karaca'nın formayı giydiği ilk günden itibaren yalnızca yeteneğiyle değil, sahaya yansıttığı mücadeleci ruhu ve aidiyet duygusuyla da Alanyaspor'un simge isimlerinden biri haline geldiği vurgulandı. Açıklamada, kaptanın armayı en üst seviyede temsil etmek için yıllarca mücadele ettiği ifade edildi. Alanyaspor yönetimi tarafından yapılan veda mesajında, "Kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımıza, bugüne kadar verdiği tüm emekler ve yaşattığı unutulmaz gururlar için sonsuz teşekkür ederiz. Efecan Karaca'ya bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılar diliyor, kulübümüzün kapısının kendisine her zaman açık olduğunu belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

        13 YILLIK ALANYASPOR KARİYERİ

        13 yıl boyunca Alanyaspor formasını terleten Efecan Karaca, turuncu-yeşilli ekipte çıktığı 434 resmi maçta 38 gol kaydederek kulüp tarihinin en önemli isimleri arasında yer aldı. Tecrübeli futbolcu, takım kaptanlığı görevini üstlendiği dönemde Alanyaspor'un Süper Lig'deki başarılarında da önemli rol oynadı.

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