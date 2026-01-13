Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Alanyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Alanyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Corendon Alanyaspor sahasında mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 16:12 Güncelleme: 13.01.2026 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor ile Karagümrük yenişemedi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçında Corendon Alanyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 2-2 berabere kaldı.

        16. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan Janvier'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleci Grbic'den döndü. Hadergjonaj dönen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

        28. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Alanyaspor'da savunmada Makouta'nın hatasında araya giren Fofana'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

        37. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan Hagi'nin ortasında topla ceza sahası önünde buluşan Janvier'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.

        REKLAM

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonra erdi.

        59. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Alanyaspor'dan Fatih Aksoy'un eline ceza sahası içerisinde topun çarpması sonucu kazanılan penaltıda Fofana, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

        65. dakikada sol kanattan Fatih Karagümrük'ün atağında Barış Kalaycı'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fofana'nın vuruşunda kaleci Paulo Victor, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

        73. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Alanyaspor'da Duarte'nin ceza sahası içerisinde Tarık Buğra Kalpaklı tarafından düşürülmesi sonucu hakem Reşat Onur Coşkunses penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Hadergjonaj, skoru eşitledi: 2-2.

        86. dakikada Alanyaspor'un atağında sol çaprazda topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda kaleci Grbic, golü ayağıyla engelledi.

        Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Siber dolandırıcılık" operasyonlarında 39 şüpheli tutuklandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde "siber dolandırıcılığa" yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheliden 39unun tutuklandığını bildirdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"