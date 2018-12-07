Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligdeki son 2 haftada 6 puan toplayan Beşiktaş, mücadeleyi kazandığı takdirde bu sezon ayrıca ilk kez ligde üst üste üç galibiyete imza atacak. Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la çıktığı ilk maçta 5-0'lık galibiyete uzanan, 2-0'lık Konyaspor mağlubiyetini ise Kupa'da aldığı 7-2'lik Kahramanmaraş galibiyetiyle unutturan Alanyaspor'da hedef çıkış yakalamak.
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ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ
ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Djalma, Efecan, Fernandes, Cisse
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adriano, Quaresma, Dorukhan, Medel, Ljajic, Mustafa, Güven
SAAT: 20:00
HAKEM: Alper Ulusoy
STAT: Bahçeşehir Okulları
YAYIN: BeIN SPORTS 1
Ligin son 2 haftasındaki maçları kazanan siyah-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek bu seriyi sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra deplasmanda Ankaragücü'ne 4-1 ve İstanbul'da Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurmayı başardı.
Siyah-beyazlı takım, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgi alan Aytemiz Alanyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.
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5 OYUNCU SAKAT
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens'in karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde riske edilmeyen ancak hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Gökhan Gönül ise Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alabilecek.
ADRIANO CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, bu mücadelede de aynı durumu yaşarsa Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
ALANYASPOR İLE BEŞİKTAŞ ARASINDAKİ MAÇLAR
Süper Lig'de daha önce Aytemiz Alanyaspor ile 4 kez karşılaşan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tamamını kazandı. Ligin 2016-2017 sezonunda rakibiyle yaptığı iki maçı da 4-1'lik skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 2017-2018'de ise sahadan 2-1 ve 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor'a 4 maçta 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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