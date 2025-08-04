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        Alanyaspor'da 4 oyuncu için imza töreni

        Corendon Alanyaspor, kamp döneminde kadrosunu kattığı Baran Moğultay, Güven Yalçın, Paulo Vıctor, Bruno Viana'ya kulüp binasında imza töreni düzenledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 17:21 Güncelleme: 04.08.2025 - 17:21
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        Alanyaspor'da 4 oyuncu için imza töreni!
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        Corendon Alanyaspor, yaz kamp döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu için Alanyaspor kulüp binasında imza töreni düzenledi.

        Borussia Dortmund forması giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Baran Moğultay ile kiralık, Genoa'dan transfer olan 26 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın ile 3, Al Rayyan'dan kadrosuna kattığı 38 yaşındaki kaleci Paulo Victor ile 1+1 ve son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen 30 yaşındaki defans oyuncusu BrunoViana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        "GÜVEN'İN HER ZAMAN HEDEFİ YÜKSEKTİR"

        İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kampa katılıp sözleşme imzaladığımız bazı oyuncularımız için imza törenini yapamamıştık. Bunlardan biri de Dortmun'dan gelen Baran Moğultay. Baran, U-21 Milli takımında oynayan ve oradan izlediğimiz bir futbolcu. Burada hedef büyütecek. Hem Alanyaspor'a katkı sağlayacak hem de daha yukarılara çıkmak için çalışacaktır. Kulübümüze katkı sağlayacaktır. Kulübümüze ve Baran'a hayırlı olsun. Kampa katılan oyuncularımızdan biri de Güven Yalçın idi. Yalçın'ın kariyerini, futbolunu anlatmaya gerek yok. Genoa'daydı. Artık Alanyaspor'da. 3 yıllık sözleşme imzaladık. Güven'in her zaman hedefi vardır ve hedefi yüksektir. Hedefini yükselteceği düşüncesini, burada daha yukarılara taşıyacaktır. Kampta da çok iyi çalıştı. Alanyaspor'a katkı sağlayacaktır. Güven de hedeflediği milli takıma inşallah geri dönecektir" dedi.

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        "ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

        İmza töreninde konuşan Baran Moğultay "Baran Moğultay ise "Alanyaspor'a geldiğim için mutluyum. Bu forma ve kulüp için elimden geleni yapacağım. İnşallah iyi ve sağlıklı bit sezon geçiririz. Takım ile güzel bir kamp geçirdim. Takım oyuncuları ve hocamla iyi anlaşıyorum" diye konuştu.

        "ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

        Güven Yalçın ise, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Güzel bir kamp programı geçirdik. Alanyaspora ve bana hayırlısı olsun. Takımı çok iyi görüyorum. Geçen seneden çok oyuncu kaldı. Takımın ana oyuncuları var. Giden gelen çok olmadı bence bu iyi. Çok iyi de hazırlandık. Hocamız da bize doğru şeyleri veriyor. Öğretmeye çalışıyoruz. Biz de iyi bir şeyle sezona girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "WAGNER LOVE BURAYLA İLGİLİ ÇOK GÜZEL ŞEYLER SÖYLEDİ"

        Alanyaspor'a gelmesinde katkı sunan Vagner Love'a teşekkür eden kaleci Paulo Vctor ise, "Öncelikle Başkanımıza ve Alanyasporumuza çok teşekkür etmek istiyorum. Hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Bu fırsatı bana verdikleri için. Alanyaspor forması giymek benim için ayrıcalık olacak. Ben Alanyaspor'dan teklif aldığımda çok fazla düşünmedim, zaten kulübün tarihini biliyordum, nasıl bir kulüp olduğunu, nasıl bir vizyonu olduğunu bilirim. Onun dışında Wagner Love bana burayla ilgili çok güzel şeyler söylemişti, bana çok iyi referanslar vermişti. O yüzden çok düşünmeden hemen bu teklifi kabul ettim. Ben size bir şeyin sözünü verebilirim: Ben Alanyaspor formasını giydiğim sürece her zaman en iyisini yapacağım, sürekli maksimum performansla oynamaya çalışacağım. Alanyaspor'un iyi yerlerde olması için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

        "ÇOK MUTLUYUM"

        Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen defans oyuncusu Bruno Viana'da "Herkese, öncelikle Başkanımıza teşekkür ediyorum, bana bu fırsatı verdikleri için. Alanyaspor'da olmaktan çok mutluyum. Ben bu fırsatı çok iyi değerlendirip, nasip olursa gururla taşıyacağım. Umarım iyi çalışıp çok iyi işler yapıp hedefimize ulaşacağız. Şu an için çok mutluyum, umarım iki sene boyunca iyi işler yapacağız. Geçen sene geldiğimizde de söylemiştik, kolay bir sezon olmayacaktır ama geçen senelerden daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Bunun için çok çalışacağız ve umarım öyle olacaktır" dedi.

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