Aytemiz Alanyaspor Genel Müdürü Muhammed Ak'ın kulübün resmi internet sitesinden yayımladığı açıklama şöyle:

"Dün gece maç bitiminden sonra yaşanan olaylarla ilgili olarak, şahsım hedef alınarak yapılan yorum ve paylaşımlardan sonra bu açıklamanın yapılma gereği doğmuştur.

Biz profesyoneller için kulüp başkanlığı makamı müstesna bir konumdadır. Maç başlamadan önce VIP tribününde gördüğüm Sayın Ağaoğlu’na “Başkanım hoş geldiniz. Protokol tribününe geçmeyi arzu eder misiniz?” diyerek kendisini selamladım. Müsabaka bittikten sonra futbolcularımızı bir an önce soyunma odasına alma gayreti içerisinde olarak hareket ettim. Soyunma odasına girdikten yaklaşık 10 dakika sonra, koronavirüs önlemleri nedeniyle tribünlerin önünde gerçekleşecek yayıncı kuruluşun röportajları öncesinde tribünde bir gerginlik olduğu haberini aldım. Bunun üzerine futbolcularımızı güven içinde röportaja çıkarabilmek adına ben de bölgeye intikal ettim. Trabzonsporlu yöneticilerin ve misafirlerin bulunduğu tribünde bir kişi, Alanyasporlu yöneticilerimize dönerek; “Size küfrediyoruz. Arkanızı dönüp gidiyorsunuz” mealinde galiz ifadeler kullanınca, kendisini alkışlayarak ”bravo” dedim. Sayın başkana bırakın küfür etmeyi, kendisi ile göz göze bile gelmedik. Bu esnada yakınımda bulunan TFF gözlemcisi sayın hocamız da bu durumu teyit edecektir. Kamera kayıtlarında da bu durum açıkça görülmektedir.

Ancak sonrasında sayın başkanı bana doğru koşarken gördüm. Değerli bir kulüp başkanı ile bu şekilde bir fiziksel temastan kaçınmak için azami gayreti gösterdim.

Sonrasında yapılan 'Başakşehir hayranı', 'Linkedln profilinde Başakşehir’i beğendi' diye paylaşılan görsel ise pandemi sürecinde kulüplerin ve liglerin durumu ile ilgili olarak Anadolu Ajansı'nın yaptığı, kulüp profesyonellerinin bilgi paylaşım haberinden ibarettir. Sonrasında yaşananlar tüm çıplaklığıyla kamuoyunun gözleri önündedir.

Saygılarımla…

Muhammed AK

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Genel Müdürü"