Alanyaspor - Eyüpspor: 1-3 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Eyüpspor, yenik duruma düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Talha Ülvan, Raux Yao ve Ampem kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelirken, mücadeleden konuk ekip Eyüpspor 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi Alanyaspor, ilk yarıyı Güven Yalçın'ın 3. dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamlarken, ikinci devre Eyüpspor geri döndü.
İstanbul ekibi, 49'da Talha Ülvan, 86'da Raux Yao ve 90+4'te Ampem'in golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Ligde 5 maç sonra kazanan Eyüpspor, puanını 18'e yükseltip düşme hattından çıktı.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan 10. sıradaki Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.