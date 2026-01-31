Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Alanyaspor - Eyüpspor: 1-3 (MAÇ SONUCU) - ikas Eyüpspor Haberleri

        Alanyaspor - Eyüpspor: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Eyüpspor, yenik duruma düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Talha Ülvan, Raux Yao ve Ampem kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 16:38 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eyüpspor ikinci yarıda geri döndü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelirken, mücadeleden konuk ekip Eyüpspor 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        Ev sahibi Alanyaspor, ilk yarıyı Güven Yalçın'ın 3. dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamlarken, ikinci devre Eyüpspor geri döndü.

        İstanbul ekibi, 49'da Talha Ülvan, 86'da Raux Yao ve 90+4'te Ampem'in golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

        Ligde 5 maç sonra kazanan Eyüpspor, puanını 18'e yükseltip düşme hattından çıktı.

        Galibiyet hasreti 3 maça çıkan 10. sıradaki Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?