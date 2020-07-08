Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Ligde arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 52 puanla 4. sırada girdi. Sezonun iyi performans gösteren takımlarından olan Aytemiz Alanyaspor ise 48 puanla 7. sırada yer aldı.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI SKOR

ALANYASPOR: 0 - GALATASARAY: 0

(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKAT: Muslera, Lemina, Andone, Falcao (Galatasaray)

CEZALI: Welinton De Souza (Alanyaspor / Feghouli, Saracchi (Galatasaray)

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

GALATASARAY: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Adem

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SÜPER LİG PUAN DURUMU

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında birçok futbolcusundan yararlanamayacak. Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Falcao, Mario Lemina, cezalı olan Sofiane Feghouli ve Marcelo Saracchi, Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

İKİ FUTBOLCU KART CEZASI SINIRINDA

Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.

SON 6 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 6 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 6 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'a mağlup oldu.

ALANYA İLE BU SEZONKİ 4. MAÇ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile 3 kez karşılaştı. İki takım, bu sezon Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanşta 3-1 galip gelmesine rağmen elendi.

8. RANDEVU

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan ilk 5'ini Galatasaray kazandı. Altıncı müsabaka beraberlikle sona ererken son karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, rakibine mağlup olmadı. Geride kalan 7 maçta sarı-kırmızılı takımın 21 golüne, Alanya ekibi 6 golle yanıt verebildi.