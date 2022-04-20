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Alanyaspor Sivasspor maçı, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ?

Alanyaspor, Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final mücadelesinde Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadeleye az bir süre kala, Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt aranıyor. Her iki takım da Yarı Final mücadelesinden galip olarak ayrılmak istiyor. İşte, Alanyaspor Sivasspor maçı muhtemel 11'ler ve mücadeleye dair bilgiler...

  • 01
    Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor maçı şifresiz canlı izle

    Alanyaspor, Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final maçında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleye az bir süre kala futbolseverler Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt aradı. İşte, Alanyaspor Sivasspor Muhtemel 11'ler...
  • 02
    Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor maçı şifresiz canlı izle

    ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Alanyaspor Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor Sivasspor mücadelesi 20 Nisan Çarşamba günü 20:30'da başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak.
  • 03
    Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor maçı şifresiz canlı izle

    ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Alanyaspor, Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final maçında Sivasspor'u konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve A Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
  • 04
    Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor maçı şifresiz canlı izle

    ALANYASPOR SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

    Alanyaspor: Serkan - Juanfran, Furkan, Awaziem, Efecan, Tayfur, Umut, Emre Akbaba, Novais, Candeias, Famara

    Sivasspor: Ali Şaşal - Appindangoye, Ziya, Ahmet, Caner Osmanpaşa, Cofie, Kerem, Ulvestad, Gradel, Yatabare, Erdoğan
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    Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor maçı şifresiz canlı izle

    SÜPER LİG PUAN DURUMU

    1- Trabzonspor 73

    2- Fenerbahçe 62

    3- Konyaspor 61

    4- Başakşehir 54

    5- Adana Demirspor 52

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