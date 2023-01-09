Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesi, akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve Candaş Elbil yapacak.

LİGDE 13. RANDEVU

Trabzonspor ile Alanyaspor, Alanya'da yapacakları maçla birlikte ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta turuncu-yeşillilerin, bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 3 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 15 gol kaydetti. Alanya'da oynanan 6 karşılaşmada Trabzonspor 2 galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi de 2 kez galip geldi. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.