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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Alara isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ALARA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Alara ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Alara adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Alara isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ALARA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Alara ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Mitolojide bir yer adı. Bir çeşit kilim, çul. Bin türlü naz eden, bin tane naz.

ALARA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Alara ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Alara adını koymak caizdir.

ALARA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Alara ismini kullanan 4.912 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Alara ismini kullanan 1.673 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Alara ismini kullanan 417 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Alara ismini kullanan 449 kişi bulunmaktadır.

ALARA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Alara adındakiler çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir. Ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler. Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı çok severler. Seyahat etmeye bayılırlar. Atak olmaları nedeniyle sakarlıkları da olabilir.

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