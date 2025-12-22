Alarko Tarım Grubu yapay zeka destekli akıllı sera yönetimi projesiyle ödül kazandı

Alarko Tarım Grubu, modern seracılık faaliyetleri kapsamında kaynak verimliliğini artırmaya yönelik hayata geçirdiği “Kaynak Verimliliği ve Yapay Zekâ Destekli Akıllı Sera Yönetim Sistemleri Projesi” ile Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Ödülü, Alarko Tarım Grubu adına İnsan ve Organizasyon Direktörü Tuğçe Yılmaz teslim aldı.

Alarko Tarım Grubu bünyesinde modern seracılık faaliyetlerini üstlenen Alsera tarafından yürütülen proje; su, gübre, enerji ve iş gücü kullanımını optimize ederek çevreye duyarlı, verimli ve sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor. Yapay zekâ, IoT ve su geri kazanım teknolojilerinin entegre edildiği sistem sayesinde sera içi koşullar 7/24 izlenerek su ve gübreleme süreçleri anlık verilerle optimize ediliyor, insan hatasına bağlı üretim kayıpları en aza indiriliyor.

TÜRKİYE’NİN İLK KAPSAMLI AKILLI SERA MODELİ

Proje kapsamında bitkilerin drenaj suyunun yüzde 98 oranında geri kazanımı mümkün hâle gelirken, gübre kullanımında yüzde 30, toplam su ve enerji tüketiminde ise yüzde 72’ye varan tasarruf elde ediliyor. Ayrıca kurulan 4.000 ton kapasiteli yağmur suyu depolama sistemi ile alternatif su kaynaklarının kullanımı destekleniyor.