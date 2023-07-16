Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
Giriş: 16.07.2023 - 10:50
ABD'nin Alaska Yarımadası bölgesinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Alaska Yarımadası bölgesinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Alaska’nın Sand Point şehrine 98 kilometre mesafede olduğunu açıkladı.
Deprem 32,6 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.