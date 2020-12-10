Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçı şifresiz CANLI İZLE - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayın

Euroleague'de 13. hafta heyecanı Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 22:00'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

ALBA BERLIN FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 13. hafta maçı olan Alba Berlin Fenerbahçe Beko mücadelesi bu akşam 22:00'de beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN

KANARYA, SERİ PEŞİNDE

Ligde 12 maçta dört galibiyet ve 8 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 12. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 10 maçta 3 galibiyet elde edebildi.

Son olarak 12. haftada evinde Zenit'e konuk olan sarı-lacivertli takım, rakibini 73-65 mağlup ederek 4 maçlık kötü gidişatına son verdi.