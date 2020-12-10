Euroleague'de 13. hafta heyecanı Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 22:00'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...
ALBA BERLIN FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Euroleague'de 13. hafta maçı olan Alba Berlin Fenerbahçe Beko mücadelesi bu akşam 22:00'de beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak...
FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN
KANARYA, SERİ PEŞİNDE
Ligde 12 maçta dört galibiyet ve 8 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 12. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 10 maçta 3 galibiyet elde edebildi.
Son olarak 12. haftada evinde Zenit'e konuk olan sarı-lacivertli takım, rakibini 73-65 mağlup ederek 4 maçlık kötü gidişatına son verdi.
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