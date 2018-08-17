Alcatel 3 inceleme fiyatı
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Alcatel 3 inceleme

Temmuz sonu itibarıyla ülkemizde satışa sunulan Alcatel 3'ü enine boyuna inceledik. Giriş seviyesi akıllı telefon, özellikleriyle dikkat çekiyor

17.08.2018 - 10:17 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Geçtiğimiz şubat ayında duyurulan ve mayıs ayında dünyanın pek çok bölgesinde piyasaya sürülen Alcatel 3, temmuz sonu itibarıyla ülkemizde de satışa sunuldu. Sade bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, Android 8.0 Oreo ile birlikte geliyor.

145 gram ağırlığında ve 5,5 inç boyutunda olan Alcatel 3, 18:9 en boy oranına sahip. IPS LCD ekran (720 x 1440 piksel çözünürlük sunuyor) ile donatılan cihazın arka tarafına baktığımızda, kameranın hemen altında konumlandırılmış parmak izi okuyucusu dikkat çekiyor. Ufak boyutlu bir telefon olan Alcatel 3'ü küçük ellere sahip kullanıcılar kolaylıkla kullanabilecektir ve parmak izi okuyucuya ulaşabilecektir.

Alcatel 3'ün donanımı

Mediatek MT6739 yonga seti ve 1.3 GHz Cortex-A53 quad-core işlemci ile donatılmış olan akıllı telefon, 2 GB RAM'e sahip. 16 GB olan depolama kapasitesi de 128 GB'a kadar microSD kart ile artırılabiliyor. Alcatel 3, giriş seviyesi bir akıllı telefon olduğu için ondan yüksek performans beklememek gerekiyor. Özellikle çok sayıda uygulamanın aktif olduğu anlarda, işlem yükü arttıkça telefon zorlanmaya başlıyor.

Alcatel 3'ün kamerası

Arkada 13 MP'lik, önde ise 5 MP'lik bir selfie kamerası bulunan Alcatel 3, gün ışığında tatmin edici kamera performansı sunuyor. LED flash, HDR ve panorama modu desteği de bulunan kamera ile 30fps'de 1080p video çekmek mümkün. 3.000 mAh batarya ile donatılmış olan Alcatel 3, ekran parlaklığını ortalama seviyeye getirdiğinizde bir günlük yoğun kullanımı kolayca karşılıyor.

Alcatel 3'ün fiyatı

1.199 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Alcatel 3, giriş seviyesinde uygun fiyatlı bir ürün arayanlar için dikkate değer bir opsiyon gibi gözüküyor. Fakat tercihi yaparken ne için veya ne kadar yoğunlukla kullanacağınızı iyi hesaplamanız yerinde olacaktır.

 

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