Asıl pozisyonu sol bek olan Kolarov, fiziğiyle de dikkat çeken ve birçok mevkide forma giyebilen, versatil bir futbolcu. 1.87'lik boyuyla dikkat çeken Kolarov, sol bekin yanı sıra sol açık ve stoper bölgelerinde de oynayabiliyor. Çok hızlı bir oyuncu olmasa da fizik gücünü sahaya koyan Kolarov, rakip kanat oyuncularının korkulu rüyası haline geliyor. İşte Aleksandar Kolarov...

ALEKSANDAR KOLAROV KİMDİR?

Aleksandar Kolarov (d. 10 Kasım 1985, Belgrad),Sırp millî futbolcudur. Defans pozisyonunda oynayan Kolarov, şu anda Serie A ekiplerinden Roma'da forma giymektedir.

KARİYERİ

Futbol kariyerine Kızılyıldız altyapısında başlayan Kolarov, 2004 yılında Čukarički Stankom ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sırp futbolcu, Şubat 2006'da Beograd'a transfer olmuştur. 2007 yazında 925.000 € bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Kolarov, yeni takımı için ilk golünü 30 Eylül 2007'de Reggina ile oynadıkları maçta atmıştır. 2009-2010 sezonunda Real Madrid ve Manchester City, Kolarov ile ilgilenmeye başladı ve 24 Temmuz 2010'da İngiliz ekibi transferi bitirdi. City, bu transfer için Lazio'ya 16 milyon £ bonservis bedeli ödemiştir.

Kolarov, Premier League'deki ilk maçına 14 Ağustos 2010'da Tottenham Hotspur ile oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları maçta çıktı. 18 Ocak 2011'de Kolarov, Leicester City karşısında yeni takımı için ilk golünü attı. Sırp futbolcu, Premier League'deki ilk golünü ise, 2 Şubat 2011'de Birmingham City karşısında attı.

2006-2007

SuperLiga da 1 maç da 90 dk süre aldı.(1 gol) performans sergiledi.

Lazio

2007-2008

2007-2008 Sezonunda, 800 bin € bedelle Lazio takımına transfer oldu. Serie A 24 maç, Şampiyonlar Ligi 2 maç, Şampiyonlar Ligi Elemeleri 1 maç, Coppa Italia 5 maç toplam 32 maçta (3 gol 2 asist) performans sergiledi.

2008-2009

2008-2009 Sezonunda, Serie A 25 maç, Coppa Italia 6 maç toplam 31 maçta (3 gol 3 asist) performans sergiledi. İtalya Serie A da sezonu 5.bitirdiler.Coppa Italianı kazandılar.

2009-2010

2009-2010 Sezonunda,Serie A 33 maç, UEFA Avrupa Ligi 3 maç, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri 2 maç, Coppa Italia 2 maç, Supercoppa TIM 1 maç toplam 41 maçta (5 gol 4 asist) performans sergiledi.Çin'de, Pekin Ulusal Stadyumunda İnter ile oynanan final karşılaşmasını 2-1 kazandılar.İtalya süper kupasını kazandılar.

Manchester City

2010-2011

2010-2011 Sezonunda, 22,70 milyon € (16 milyon £) bedelle Manchester City takımına transfer oldu.Premier League 24 maç, UEFA Avrupa Ligi 5 maç, FA Cup 8 maç toplam 37 maçta (3 gol 4 asist) performans sergiledi.Fa Cup kupasını Manchester City ile kazandı.

2011-2012

2011-2012 Sezonunda, Premier League 12 maç, Şampiyonlar Ligi 5 maç, UEFA Avrupa Ligi 3 maç, FA Cup 1 maç, EFL Cup 5 maç, Community Shield 1 maç toplam 27 maçta (4 gol 7 asist) performans sergiledi.Aynı sezon Premier Lig şampiyonu oldular ve FA Community Shield kupasını kazandılar.

2012-2013

2012-2013 Sezonunda, Premier League 20 maç, Şampiyonlar Ligi 5 maç, FA Cup 3 maç, EFL Cup 1 maç, Community Shield 1 maç toplam 30 maçta (4 gol 3 asist) performans sergiledi.

2013-2014

2013-2014 Sezonunda, Premier League 30 maç, Şampiyonlar Ligi 7 maç, FA Cup 2 maç, EFL Cup 5 maç toplam 44 maçta (4 gol 10 asist) performans sergiledi.Aynı sezon Premier Lig şampiyonu oldular ve lig kupasını kazandılar.

2014-2015

2014-2015 Sezonunda, Premier League 21 maç, Şampiyonlar Ligi 4 maç, FA Cup 2 maç, EFL Cup 2,Community Shield 1 maç toplam 30 maçta (2 gol 5 asist) performans sergiledi.

2015-2016

2015-2016 Sezonunda Premier League 29 maç, Şampiyonlar Ligi 6 maç, FA Cup 2 maç, EFL Cup 2 maç toplam 39 maçta (3 gol 5 asist) performans sergiledi. İngiltere Premier Lig Kupasını kazandılar.

Millî takım kariyeri

Kolarov, Sırbistan U-21 millî takımının 2007 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosunda yer almıştır. O turnuvadaki Sırbistan kadrosunun önemli futbolcularından olan Kolarov, Turnuvanın Takımı'nda da yer almıştır.

Kolarov, Sırbistan A millî takımının 2008 Pekin Olimpiyatları ve 2010 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştır. Kolarov, Sırbistan A millî takımındaki ilk maçına ise 2008 Yaz Olimpiyatları çerçevesinde Avustralya ile oynadıkları maçta çıkmıştır.

Kariyer istatistikleri