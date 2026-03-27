ALES başvuruları devam ediyor: 2026 ALES-1 sınav ücreti nasıl yatırılır?
ÖSYM tarafından 2026 yılında gerçekleştirilecek ALES-1 sınavı başvuruları 25 Mart Çarşamba günü itibarıyla başladı. Lisans mezunları; yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra akademik kadrolara yerleşebilmek için katılacakları sınavlara yönelik süreci yakından takip ediyor. Peki, ALES-1 sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 yılı sınav takvimi kapsamında düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) için başvuru süreci 25 Mart Çarşamba günü itibarıyla başladı. Akademik kariyer hedefleyen lisans mezunları, sınav takvimini ve başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda "2026 ALES-1 sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?" sorularının cevabı haberimizde...
ALES BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1), başvuruları 25 Mart itibarıyla başladı. Başvurular 2 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, ALES-1 başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
ALES-1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?
ALES-1 sınav ücreti ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda 1.200 TL olarak belirtildi. Adaylar sınav ücretini, kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.
ALES-1 SINAVI NE ZAMAN?
ALES-1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.15’de başlayacak ve adaylara 150 dakika süre tanınacak.