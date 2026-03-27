        ALES başvuruları devam ediyor: 2026 ALES-1 sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? ALES sınavı ne zaman?

        ALES başvuruları devam ediyor: 2026 ALES-1 sınav ücreti nasıl yatırılır?

        ÖSYM tarafından 2026 yılında gerçekleştirilecek ALES-1 sınavı başvuruları 25 Mart Çarşamba günü itibarıyla başladı. Lisans mezunları; yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra akademik kadrolara yerleşebilmek için katılacakları sınavlara yönelik süreci yakından takip ediyor. Peki, ALES-1 sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 16:56 Güncelleme:
        1

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 yılı sınav takvimi kapsamında düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) için başvuru süreci 25 Mart Çarşamba günü itibarıyla başladı. Akademik kariyer hedefleyen lisans mezunları, sınav takvimini ve başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda "2026 ALES-1 sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?" sorularının cevabı haberimizde...

        2

        ALES BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

        2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1), başvuruları 25 Mart itibarıyla başladı. Başvurular 2 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

        3

        ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, ALES-1 başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

        ÖSYM 2026 ALES-1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALES-1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?

        ALES-1 sınav ücreti ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda 1.200 TL olarak belirtildi. Adaylar sınav ücretini, kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.

        ÖSYM 2026 ALES-1 SINAV ÜCRETİ ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALES-1 SINAVI NE ZAMAN?

        ALES-1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.15’de başlayacak ve adaylara 150 dakika süre tanınacak.

