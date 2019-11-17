ALES puan hesaplama işlemi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bugün ALES/3 2019 binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. 5 yıl geçerli olacak ALES sınavı sonuçlarını ÖSYM akademik takviminde de duyurdu. Peki, ALES soruları ne zaman yayınlanacak?

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25 ALES Sözel Puanı 0,25 0,75 ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı AP : Adayın ağırlıklı puanı

X : Ağırlıklı puanların ortalaması

S : Ağırlıklı puanların standart sapması B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

ALES SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 ALES 3 sınav soruları ve cevap anahtarının bir iki gün içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor.