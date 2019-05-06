Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 5 Mayıs Pazar günü saat 20.00'da gerçekleştirildi. Binlerce adayın katılım sağladığı ALES sınavı sonrasında soru ve cevaplar büyük merak konusu oldu. ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sınavı detayları..

ALES SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

5 Mayıs 2019 Pazar günü gerçekleşen ALES sınavının ardından adaylar tarafından merakla beklenen sınav soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. ALES sınav soru ve cevapları yayımlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 ALES sonuçları 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

ALES'in sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Geçmiş yıllarda söz konusu sınavdan alınan puanların geçerlilik süresi de sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıldan 5 yıla uzatıldı.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgi sayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25 ALES Sözel Puanı 0,25 0,75 ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değe rlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandık tan sonra bu puanlar , aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.