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ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sonuç sorgulama ekranı için TIKLA!

ALES sonuçları açıklandı! Başvuruları 2020 Ekim ayında tamamlanan ALES 2, korona virüs salgını sebebiyle ertelenmişti. 21 Şubat Pazar günü gerçekleştirilmesiyle adaylar 'ALES sonuçları 2021 ne zaman açıklanır?' Sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. İşte ÖSYM ALES sonuç sorgulama ekranı...

ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sonuç sorgulama ekranı için TIKLA!

Ertelenen ALES 2, 21 Şubat Pazar günü itibariyle gerçekleştirildi. Yurt genelinde binlerce adayın katılım gösterdiği ALES 2 ile ilgili gözler sonuçlar ile soru ve cevapların ne zaman açıklanacağına çevrilmişken ALES/2 sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM ekranı

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

2020-ALES/2 SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANIP AÇIKLANMADIĞINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI AÇIKLANDI!

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

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