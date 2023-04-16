Üniversitelerde akademik kadrolarda çalışmak veya yüksek lisans eğitimi almak isteyen binlerce adayın katılım gösterdiği ALES oturumlarının 2023 yılındaki ilk oturumu bugün gerçekleştiriliyor. Heyecanla beklenen ALES sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki, ALES soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı ve sonuçlar ne zaman duyurulacak?