ALES/2 başvuru ekranı 2025: ALES başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024-2025 sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Akademik kariyer hedefi olanlar, ALES/2 başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşmaktadır. Peki, "ALES başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır?" İşte 2025 ALES başvuru ekranı...
ALES maratonu başvuru süreci ile başlıyor. Sayısal ve sözel testlerden oluşan ALES, 100 sorudan oluşmaktadır. Akademik kariyer planlayanlar ALES/2 başvuru tarihi ve başvuru ücretini araştırmaya başladı. Peki, "ALES başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ALES/2 başvuruları, 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.
ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/2 başvuru ücreti 750 TL olacak.
ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri ve ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da yapılmaktadır.
ALES NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.