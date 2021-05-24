Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

CEMRE İLE OZAN EVLENİYOR!

Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı tanıtımda Cemre ile Ozan evlenirken Rüya ile Ömer çifti bebek sevinci yaşıyor. İskender'in göz altına alındığı sahnelerin dikkat çektiği tanıtımda, Çiçek'in İskender'i bağışladığını aynı zamanda da onu sevdiğini itiraf etmesi Rüya'da büyük şaşkınlığa sebep oluyor. Bu durumun ikiliyi nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Cemre ve Ozan'ın yaşadığı şaşkınlığın sebebi ise akıllarda soru işareti bırakıyor.

ALEV ALEV'İN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ömer'in yakalaması sonrasında Çelebi yolun sonuna gelir. Yaptığı onca kötülüğün cezasını ödemeye başlayacaktır. Cemre korkmadan yeni hayatını kurmak için adımlar atmaya başlarken, Hanım'ın kocasının hapisten çıkması büyük bir paniğe yol açar. Çiçek'in beklenmedik hamlesi ile İskender ve Çiçek'in imkansız aşkı son sınavını verir. Rüya'nın verdiği müjde Ömer başta olmak üzere herkesi mutlu eder. Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştirir. Sarnıç yangınının külleri sönmek, herkesin hayatını kaplayan dumanı ise tamamen dağılmak üzeredir.