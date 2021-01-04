Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev, 9. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha sahne olacak. İşte şimdiden merakla beklenen 9. yeni bölüm 2. fragmanı...

"ÇELEBİ'NİN GEÇMİŞTE ŞİDDET UYGULADIĞI BİR KADINI BULDUK!"

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Çiçek ile Ali'nin yüreklere dokunan yüzleşmesinin ekrana geldiği tanıtımda Bülent'ten gerçeği duyan Çelebi, İskender'e hesap sorarak gerilimi artırıyor. Çelebi'nin açığını bulan Cemre ve Ozan harekete geçerken, Cemre'nin şoke olmuş hali ne gördüğü sorusunu akıllara getiriyor.



ALEV ALEV 9. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI...

ALEV ALEV'İN 9. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre, Çelebi'nin kendisine sunduğu kliniğe kapatılma veya Çelebi ile eve dönme teklifini kabul etmemeye kararlıdır. Çelebi'ye karşı birlikte mücadele eden Ozan, Ömer, Rüya ve Cemre, umut ışığını hiç beklemedikleri bir isimde bulurlar.

Yaşanan tüm zorlukların içinde Ömer, Rüya'nın kendisine yapacağı tatlı sürprizden habersizdir. Beklenmedik ismin yardım etmesiyle Cemre'nin makus talihi dönmeye başlar.

ALEV ALEV 8. SON BÖLÜM İZLE