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HaberlerTelevizyonAlev Alev'de beklenen aşk sonunda filizlendi! Alev Alev son bölüm izle
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Alev Alev'de beklenen aşk sonunda filizlendi!

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen ‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümüne Ömer ile Rüya'nın romantik anları damgasını vurdu. Duygularını itiraf etmesini isteyen Rüya'ya Ömer'den beklenen hamle sonunda geldi. Ömer, aralarındaki duruma son noktayı koyarak Rüya'yı öperken, ikili arasında yaşanan aşk dolu dakikalar sosyal medyada da uzun süre gündemde kaldı

Alev Alev'de beklenen aşk sonunda filizlendi! Alev Alev son bölüm izle
HABERTURK.COM

‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümünde izleyicilerin haftalardır beklediği an sonunda yaşandı. Ömer’den beklediği itirafı duyamadıkça sabrı tükenen Rüya, Çiçek’in de cesaretlendirmesiyle harekete geçmeye karar verdi. Bu sırada antikacıda Rüya’yı düşünen Ömer, bir anda karşısında onu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ömer, aralarındaki duruma son noktayı koyarak Rüya’yı öptü. Ferdi Özbeğen’in ‘İşte Bu Bizim Hikayemiz’ şarkısının eşlik ettiği bu romantik anlar izleyicinin de büyük beğenisini kazandı.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #KAVUŞMA'YI KONUŞTU!

Alev Alev, dün akşam yayınlanan 11. bölümüyle ABC1 20+'da 5.50 izlenme oranı (rating),10.98 izlenme payı (share),AB'de 5.97 izlenme oranı (rating),13.27 izlenme payı (share) Total’de 5.69 izlenme oranı (rating),11.68 izlenme payı (share) elde etti. #kavuşma etiketi 1 saat 15 dakika boyunca, #AlevAlev etiketi de 2 saat 10 dakika boyunca TT listesinde kaldı. Ömer ve Rüya'nın finalde ekranlara gelen romantik anları çok konuşulurken, Rüya karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, 4 saat 35 dakika boyunca sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

SARNIÇTAKİ TARİHİ ESERLER BULUNDU!

Çiçek'in yaptığı basın açıklamasından sonra, Tomris ve Çiçek ayrı ayrı sorguya alındı. Ortaya çıkan gerçeklerden sonra Tomris giderek köşeye sıkışırken, Ozan ve Ömer'in desteğiyle Kayabeyli ailesini alt edecek büyük bir koz elde ettiler. Hocasıyla birlikte bir çıkar yol arayan Ozan ve Ömer'e, Tomris'ten destek geldi. Gazeteye gelen Tomris, sarnıçtaki yangının gerçek nedenini anlattı. Bunun üzerine harekete geçen Ozan ve Ömer, sarnıçtan çıkartılan tarihi eserlerin saklandığı depoyu bulmayı başardı. Çelebi, bu hamle karşısında öfkeden deliye dönerken, Kenan'ın da onlara yardım ettiğini anladı. Tarihi eserlerin bulunmasıyla Tomris de Çelebi'ye karşı güç kazandı.

Tarihi eserlerin saklandığı depo bulunuyor;

BÜLENT'İN DÖNÜŞÜ, TOMRİS VE ÇİÇEK'E ZOR ANLAR YAŞATTI!

Cezaevinden çıkan Bülent'in dönüşü, Tomris ve Çiçek'e zor anlar yaşattı. Bülent, Atlas'ı zorla alıp götürürken, Çiçek ve Tomris duruma müdahale edebilmek için hemen harekete geçti. İskender'in Atlas'a olan sevgisini bilen Çiçek, son çare olarak ona başvurdu. Atlas'tan vazgeçmeyen Tomris, Bülent'e hastanelerin devrini teklif etti. Çiçek'ten duyduklarından sonra ne yapacağını bilemeyen İskender ise sonunda yardım teklifini kabul ederek Atlas'ı alıp geri getirdi.

"Beni bırakma..."

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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