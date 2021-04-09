'Alev Alev'de Cemre hayallerine kavuştu 0:00 / 0:00

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‘Alev Alev’in dün akşam ekranlara gelen bölümünde; Cemre ve dostlarının çabaları sonucu tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkan Çelebi gözaltına alındı. Çelebi, içine düştüğü durumdan kendini kurtarabilmek için bir çıkış planı tasarlayarak tüm suçu ortağı Dursun Yaman'a atmak istedi ancak finalde büyük bir yenilgi aldı. Aynı anda hem tarihi eser kaçakçılığı hem de velayet davası olan Çelebi, mahkemede iki büyük darbe yedi.

Cemre, Çelebi’nin geçmişte şiddet uyguladığı Esin Ece’yi davada tanık olması için çağırdı ve bu tanıklık sayesinde Cemre, hem Çelebi’den boşandı hem de kızı Güneş’in velayetini kazandı. Diğer davada ise ortağı Dursun Yaman'ın her şeyi itiraf etmesi sonucu Çelebi için tüm çıkış yolları kapandı. Mahkemeden tutuklama kararı çıkması üzerine Çelebi, cezaevine doğru yola çıkarken Cemre de kızıyla ve dostlarıyla beraber hayalini kurduğu yeni hayatına başladı.

İşte o anlar;

İSKENDER, BÜLENT'İ ÖLDÜRDÜ

İskender, Çiçek’i kurtarabilmek için Bülent’e saldırdı ve bunun sonucunda da Bülent hayatını kaybetti. Çiçek büyük bir panik yaşarken, İskender ise istemeyerek öldürdüğü Bülent yüzünden büyük bir vicdan azabı çekti. İskender, tüm bu olanları Arzu’yla paylaştı.

Çiçek ise Bülent’in konusu açıldığında sergilediği şüpheli davranışlarla Rüya’nın dikkatini çekti. Atlas’ın ağzından kaçırdığı sözler yüzünden şüpheleri giderek artan Rüya, depoyu incelemeye gitti. Bülent’ten düşen kanlı zinciri bulan Rüya, büyük bir şok yaşadı.

Bülent ölüyor;

CEMRE VE DOSTLARI KUTLAMA YAPTI

Çelebi'yi gözaltına aldıran ve tüm suçlarını göz önüne seren Cemre ile dostları, restoranda bir araya gelerek kutlama yaptı. Çelebi'ye karşı kazanılan zaferin kutlamasında yüzleri güldüren anlar yaşandı. Ozan'ın masadakilere yaptığı sürpriz ise ekran başındakilere de keyif dolu dakikalar yaşattı. Sazı eline alan Ozan, "Güzel Bu Nasıl Sevdaymış" türküsünü çalıp söyledi. Cemre, Ozan'ı hayranlıkla dinlerken, bu performans büyük beğeni kazandı.

"Yine Aşk Var-Zuhal Olcay"

Ozan'dan muhteşem performans;

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!