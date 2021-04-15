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HaberlerTelevizyonAlev Alev'de Ozan'dan Cemre'ye sürpriz teklif
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Ozan'dan Cemre'ye sürpriz teklif

SHOW TV'nin sevilen dizisi Alev Alev, bu akşam 23. bölümüyle ekrana gelecek. Cemre, kızı Güneş'le mahalleye dönüp ev tutarken, Çelebisiz yeni hayatının ilk günlerinde, Ozan'ın sürpriz teklifi ile karşılaşır

Alev Alev'de Ozan'dan Cemre'ye sürpriz teklif
Ozan'dan Cemre'ye sürpriz teklif
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HABERTURK.COM

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev bu akşam 23. bölümüyle ekrana gelecek. Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi, intikam oklarını İskender'e çevirir. Çiçek, İskender'in başının belaya girmesi üzerine, bir karar vermek zorunda kalır.

Cemre, kızı Güneş'le mahalleye dönüp ev tutarken, Çelebisiz yeni hayatının ilk günlerinde, Ozan'ın sürpriz teklifi ile karşılaşır. Bülent cinayetine dair sırlar aralanırken, Bülent'in yokluğu herkesin hayatını alt üst edecektir.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte "Alev Alev"in 23. Bölüm Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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