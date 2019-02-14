Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın İstanbul'a gelmesinin ardından Brezilyalı için özel bir tören yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Alınan bilgilere göre; Alex de Souza, Türkiye'ye kulübün davetiyle değil kendi isteğiyle geldi. Kulüp, daha önce Diego Lugano ve Stephen Appiah'a yapıldığı gibi Konyaspor maçı öncesi statta bir organizasyon gerçekleştirecek.