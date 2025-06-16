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        Haberler Spor Futbol Alex'in yeni durağı Operario Ferroviario oldu! - Futbol Haberleri

        Alex'in yeni durağı Operario Ferroviario oldu!

        Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario, teknik direktörlük koltuğuna Alex De Souza'yı getirdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 18:19 Güncelleme: 16.06.2025 - 18:19
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        Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu!
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        Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da görev alan Alex De Souza'nın yeni durağı belli oldu.

        Brezilyalı teknik direktör Alex, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario'nun yeni teknik direktörü oldu.

        Kariyerine Sao Paulo U20 takımında başlayan Alex De Souza, sırasıyla Avai ve son durağı Süper Lig ekibi Antalyaspor olmuştu.

        Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda Antalyaspor'un başında 23 maça çıkan Alex De Souza, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

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