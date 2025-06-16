Alex'in yeni durağı Operario Ferroviario oldu!
Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario, teknik direktörlük koltuğuna Alex De Souza'yı getirdiğini açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da görev alan Alex De Souza'nın yeni durağı belli oldu.
Brezilyalı teknik direktör Alex, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario'nun yeni teknik direktörü oldu.
Kariyerine Sao Paulo U20 takımında başlayan Alex De Souza, sırasıyla Avai ve son durağı Süper Lig ekibi Antalyaspor olmuştu.
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda Antalyaspor'un başında 23 maça çıkan Alex De Souza, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.