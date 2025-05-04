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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain: Fenerbahçe galibiyetleri ekstra önemli - Beşiktaş Haberleri

        Alex Oxlade-Chamberlain: Fenerbahçe galibiyetleri ekstra önemli

        Beşiktaş'ın oyuncularından Alex Oxlade-Chamberlain, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe galibiyetleri ekstra önemli" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 22:41 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:41
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        "Fenerbahçe galibiyetleri ekstra önemli"
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın orta sahası Alex Oxlade-Chamberlain, galibiyeti değerlendirdi.

        "İLK YARIDA OYUNU KONTROL ETTİK"

        İngiliz futbolcu, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu tarz maçlarda motive olmakta zorlanmıyoruz. İyi savunma yaptık. İlk yarıda oyunu kontrol ettik. İkinci yarıda rakibimiz daha fazla topa sahipti. Saha içinde gösterdiğimiz ruh çok iyiydi. Bazen de maçları böyle kazanırsınız. İşimizi iyi yaptık." dedi.

        "FENERBAHÇE GALİBİYETLERİ EKSTRA ÖNEMLİ"

        Chamberlain, ayrıca, "Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Fenerbahçe galibiyetleri her zaman ekstra öneme sahiptir. Biz de elimizden geleni yapıp kazandık. Yapmamız gereken tek şey bunu sezonun geri kalanına yaymak ve önümüzdeki sezon devam ettirmek. Bu maçlarda motivasyonu buluyoruz. Taraftarımız için de özel bir maç ve galibiyetti. Her maça bunu taşıyıp geliştirmemiz lazım." sözlerini sarf etti.

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