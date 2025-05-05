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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Alexander Djiku'dan açıklama: Onuruma zarar veriyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Alexander Djiku'dan açıklama: Onuruma zarar veriyor!

        Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçın ardından stadyumu terk ederken video oyunu oynadığı iddia edilen Alexander Djiku, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:08 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:08
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        Alexander Djiku'dan sert açıklama!
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        Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, dün akşam Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları derbi maçının ardından özel aracında video oyunu oynayarak stattan ayrıldığına dair görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

        Sarı-lacivertli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda yayılmakta olan ve beni haksız şekilde suçlayan bir video hakkında açık bir yalanlama da bulunmak istiyorum. Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir. Doğrulanmamış bilgilerin yayılması bu bilgileri paylaşan kişiyi doğrudan sorumlu kılar. Gazeteciler ve medya temsilcileri yalnızca sansasyon oluşturmak amacıyla temelsiz içerikleri paylaşmak yerine, kaynaklarını yayınlamadan önce doğrulamakla yükümlüdür. Kulübümüze karşı her zaman samimi ve istikrarlı bir bağlılık gösterdim. Bu nedenle mesnetsiz suçlamalarla adamın lekelendiğini görmek kabul edilemez. Haklarımı korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunma hakkımı saklı tutuyorum" ifadelerine yer verdi.

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