Alexander Djiku'dan Mourinho ve şampiyonluk sözleri!

"BU SENE ŞÜPHE OLMASIN"

"Geçen sene bu takıma geldiğimde adaptasyonum hızlı bir şekilde olmuştu ve bu da beni mutlu etmişti. Geçen sezonki hedefimiz ligde şampiyonluğu elde etmek istiyorduk. İyi bir sezon geçirmemize rağmen, 99 puan toplamamıza rağmen rağmen maalesef şampiyon olamadık. Ama bu yıl kimsenin şüphesi olmasın şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Fransa'dan geldiğimde beni kimse tanımıyordu ama ben kendimi iyi tanıyordum. Geçen senede olduğu gibi bu sene de aynı performansımı göstermek istiyorum."