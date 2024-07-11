Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Alexander Djiku'dan Mourinho ve şampiyonluk sözleri! - Fenerbahçe Haberleri

        Alexander Djiku'dan Mourinho ve şampiyonluk sözleri!

        Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Avusturya kampında kulüp televizyonuna konuştu. İşte Djiku'nun açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 10:55 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Avusturya kampında kulüp televizyonuna konuştu.

        2

        "KAMP İYİ GEÇİYOR"

        "İyi bir kamp dönemi geçiyor. Seviyemizi ve ritmimizi yükseltiyoruz. Geçen sezon iyi bir kadromuz vardı ve bu sene de çoğu devam ediyor. Bu hazırlık döneminde hocamızı tanıyoruz. Onun istediklerini anlamaya çalışıyoruz. Gelecek bizim için umarım iyi geçecek."

        3

        "KENDİSİ BİR FUTBOL EFSANESİ"

        "Jose Mourinho çok büyük bir teknik adam ve teknisyen. Kendisi bir futbol efsanesi. Onunla çalışmak bizi mutlu ediyor. Şampiyonluk yolunda, kupa kazanma yolunda bize çok yardımcı olacak. Antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Elbette bu çalışmalar bize maçlar başladığında katkı sağlayacak."

        4

        "BU SENE ŞÜPHE OLMASIN"

        "Geçen sene bu takıma geldiğimde adaptasyonum hızlı bir şekilde olmuştu ve bu da beni mutlu etmişti. Geçen sezonki hedefimiz ligde şampiyonluğu elde etmek istiyorduk. İyi bir sezon geçirmemize rağmen, 99 puan toplamamıza rağmen rağmen maalesef şampiyon olamadık. Ama bu yıl kimsenin şüphesi olmasın şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Fransa'dan geldiğimde beni kimse tanımıyordu ama ben kendimi iyi tanıyordum. Geçen senede olduğu gibi bu sene de aynı performansımı göstermek istiyorum."

        5

        "HEP BİRLİKTE GÜZEL BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"

        "Takım içinde ruhuyla oynayan çok fazla oyuncu var. Bir takımdaki en önemli şey birlik ve beraberliktir. Bunun bizde olduğunu düşünüyorum. Geçen sene olduğu gibi bu sene de aynı ruhu daha iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Hocamızın da bizlere vereceği tavsiyeler bize fazlasıyla katkı sağlayacak. Hep birlikte güzel bir sezon geçireceğiz"

        6

        "ORTAK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

        "Herkesin ortak hedefi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Oynamamız gereken 3 maç var. İlk maç Lugano olacak. O maça kadar bana göre hazır olacağız. Bu oynayacağımız ilk maçla sezona galibiyetle başlamak istiyoruz."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'