Alexander Djiku'dan Mourinho ve şampiyonluk sözleri!
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Avusturya kampında kulüp televizyonuna konuştu. İşte Djiku'nun açıklamaları...
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Avusturya kampında kulüp televizyonuna konuştu.
"KAMP İYİ GEÇİYOR"
"İyi bir kamp dönemi geçiyor. Seviyemizi ve ritmimizi yükseltiyoruz. Geçen sezon iyi bir kadromuz vardı ve bu sene de çoğu devam ediyor. Bu hazırlık döneminde hocamızı tanıyoruz. Onun istediklerini anlamaya çalışıyoruz. Gelecek bizim için umarım iyi geçecek."
"KENDİSİ BİR FUTBOL EFSANESİ"
"Jose Mourinho çok büyük bir teknik adam ve teknisyen. Kendisi bir futbol efsanesi. Onunla çalışmak bizi mutlu ediyor. Şampiyonluk yolunda, kupa kazanma yolunda bize çok yardımcı olacak. Antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Elbette bu çalışmalar bize maçlar başladığında katkı sağlayacak."
"BU SENE ŞÜPHE OLMASIN"
"Geçen sene bu takıma geldiğimde adaptasyonum hızlı bir şekilde olmuştu ve bu da beni mutlu etmişti. Geçen sezonki hedefimiz ligde şampiyonluğu elde etmek istiyorduk. İyi bir sezon geçirmemize rağmen, 99 puan toplamamıza rağmen rağmen maalesef şampiyon olamadık. Ama bu yıl kimsenin şüphesi olmasın şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Fransa'dan geldiğimde beni kimse tanımıyordu ama ben kendimi iyi tanıyordum. Geçen senede olduğu gibi bu sene de aynı performansımı göstermek istiyorum."
"HEP BİRLİKTE GÜZEL BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"
"Takım içinde ruhuyla oynayan çok fazla oyuncu var. Bir takımdaki en önemli şey birlik ve beraberliktir. Bunun bizde olduğunu düşünüyorum. Geçen sene olduğu gibi bu sene de aynı ruhu daha iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Hocamızın da bizlere vereceği tavsiyeler bize fazlasıyla katkı sağlayacak. Hep birlikte güzel bir sezon geçireceğiz"
"ORTAK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"
"Herkesin ortak hedefi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Oynamamız gereken 3 maç var. İlk maç Lugano olacak. O maça kadar bana göre hazır olacağız. Bu oynayacağımız ilk maçla sezona galibiyetle başlamak istiyoruz."