Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon Villarreal'de top koşturan Norveçli golcü Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer oldu.

İspanyol devi, tecrübeli golcüyü kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Atletico Madrid, Villarreal'e 28 yaşındaki golcü futbolcu için 30 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Norveçli golcü, La Liga devi Atletico Madrid için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı attı.