Magazin dünyası milli futbolcu Cengiz Ünder ile Survivor yarışması ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu'nun aşkını konuşuyor. Gündeme bomba gibi düşen aşk iddialarının ayrıntılarını ve Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...