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Haberler Magazin Aleyna Şirin, 'Kainat Güzeli' seçilebilmek için destek bekliyor - Magazin haberleri
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Aleyna Şirin, 'Kainat Güzeli' seçilebilmek için destek bekliyor

Miss Turkey 2022’de finale kalan 20 genç kız arasından Miss Universe’de Türkiye’yi temsil etme hakkını kazanan Aleyna Şirin, büyük final için New Orleans’a gitti

Aleyna Şirin, 'Kainat Güzeli' seçilebilmek için destek bekliyor - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

14 Ocak’ta yapılacak yarışmada “Kâinat Güzeli” seçilebilmek için Türkiye’yi temsil edecek olan Aleyna Şirin, diğer ülke güzelleriyle birlikte kampa girdi.

"BÜYÜK FİNAL İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Amerika’dan Türkiye’ye selam gönderen ve destek beklediğini ileten Şirin, kamp sürecinin çok başarılı geçtiğini ve 14 Ocak’taki büyük final için heyecanlı olduğunu söyledi.

Malatya doğumlu olan 21 yaşındaki Şirin, 1.76 boyunda ve Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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