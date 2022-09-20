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Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu

Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2022 yarışması sonuçlandı. 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. 19 numarayla yarışan Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi

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  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022 gerçekleşti.
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı.
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in kızı, 8 numarayla yarışan Selin Erberk Gurdikyan, Miss Turkey Supranational seçildi. 23 yaşındaki Erberk, 1.78 boyunda ve Florida Uluslararası Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi.
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    5 numara Aleyna Şirin Miss Universe seçildi. 21 yaşındaki Şirin, 1.76 boyunda ve Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    İŞTE TÜRKİYE GÜZELİ: NURSENA SAY

    19 numara Nusena Say ise Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. Say, ülkemizi Miss World’de temsil edecek.24 yaşındaki Say, 1.80 boyunda ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun.
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    Güzellik tacını geçtiğimiz yıl ise Dilara Korkmaz takmıştı.
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    MISS TURKEY'DEKİ 20 FİNALİST

    1 NUMARA
    HANDE DENİZ ULUĞ
    BOY: 1.85
    YAŞ: 21
    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    2 NUMARA
    GİZEM KOŞAR
    BOY: 1.81
    YAŞ: 18
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    3 NUMARA
    DERYA ÇETİNKAYA
    BOY: 1.77
    YAŞ: 22
    VRİJE UNİVERSİTEİT BRUSSEL HUKUK 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    4 NUMARA
    ESİL KAYA
    BOY: 1.77
    YAŞ: 19
    BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    5 NUMARA
    ALEYNA ŞİRİN
    BOY: 1.76
    YAŞ: 21
    ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    6 NUMARA
    İREM SU KAHRAMANTÜRK
    BOY: 1.79
    YAŞ: 20
    SAMSUN ÖZEL TEKEV ANADOLU LİSESİ MEZUNU
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    7 NUMARA
    İLAYDA ÜSTÜN
    BOY: 1.78
    YAŞ: 23
    KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    8 NUMARA
    SELİN ERBERK GURDİKYAN
    BOY: 1.78
    YAŞ: 23
    FLORIDA ULUSLARARASI ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ 
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    9 NUMARA
    İPEK ARSU
    BOY: 1.73
    YAŞ: 20
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MEZUNU
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    10 NUMARA
    SELVER MİRA ATAGÜL
    BOY: 1.72
    YAŞ: 23
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    11 NUMARA
    NİL DİZDAR
    BOY: 1.73
    YAŞ: 23
    YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ JAZZ VOKAL 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    12 NUMARA
    TUANA KURT
    BOY: 1.75
    YAŞ: 24
    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    13 NUMARA
    NURTEN AYTEN
    BOY: 1.77
    YAŞ: 21
    ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    14 NUMARA
    SUDE TANYILDIZ
    BOY: 1.76
    YAŞ: 23
    BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    15 NUMARA
    ZEYNEP ELİF ÖZAL
    BOY: 1.75
    YAŞ: 21
    BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    16 NUMARA
    ŞİRİN ABUFAUR
    BOY: 1.78
    YAŞ: 25
    NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU MEZUNU
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    17 NUMARA
    ECE AYDEMİR
    BOY: 1.76
    YAŞ: 21
    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    18 NUMARA
    BERFİN ANT
    BOY: 1.77
    YAŞ: 23
    MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    19 NUMARA
    NURSENA SAY
    BOY: 1.80
    YAŞ: 24
    MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU
  • Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey birincisi (şampiyonu) ve Türkiye'nin en güzel kızı! - Magazin Haberleri

    20 NUMARA
    MERVE YILDIRIM
    BOY: 1.84
    YAŞ: 24
    BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

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