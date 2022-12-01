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Aleyna Tilki: İlişkim yok, aşka inanmıyorum

Aleyna Tilki, katıldığı davette muhabirlerin özel hayatıyla alakalı sorularını cevapladı. Genç şarkıcı, "İlişkim yok. Ben sevgililik tarzı şeylere inanmıyorum. Daha gerçekçi şeylere inanıyorum. Doğaya aşığım ben" açıklamasında bulundu

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  • Aleyna Tilki: İlişkim yok, aşka inanmıyorum - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Aleyna Tilki, bir parfüm markasının lansmanına katıldı. Son dönemde giydiği kıyafetlerle adından söz ettiren Tilki, yine transparan tercihi ile dikkat çekti.
  • Aleyna Tilki: İlişkim yok, aşka inanmıyorum - Magazin haberleri

    "SİZİ ŞAŞIRTTIM"

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç şarkıcı, "Beni süslü yakaladınız bu sefer. Makyaj da yaptım, sizi şaşırttım. Ben normalde sevmiyorum böyle giyinmeyi. Kot ve tişört yetiyor ama arada böyle de giyinmek lazım" dedi.
  • Aleyna Tilki: İlişkim yok, aşka inanmıyorum - Magazin haberleri

    "DÖVME YAPTIRMAYA ÇALIŞANDA SUÇ VAR"

    Geçtiğimiz günlerde 500 TL karşılığında yüzüne 'Aleyna Tilki' dövmesi yazdıran bir gencin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

    Bunun hatırlatılması üzerine Tilki, "Çok tatlı ama çocuk aşırı ufak. Dövme yapma kararı alacak bir yaşta değil. Üzüldüm onun adına. Çok tatlıydı aslında. Çocuk o sonuçta. Dövme yaptırmaya çalışanda suç var. Bu da bir çocuk istismarı sonuçta" ifadelerini kullandı.
  • Aleyna Tilki: İlişkim yok, aşka inanmıyorum - Magazin haberleri

    "BEN DAHA UFAĞIM"

    Muhabirlerin, "Sizin dövmeye bakış açınız nedir?" sorusuna yanıt veren Aleyna Tilki, "Benim dövmelerim var. Tüm yaşıtlarıma 'Yavrum', 'Çocuğum' diye sesleniyorum ama ben daha ufağım. Unutturmuşlar benim çocuk olduğumu, o yüzden" şeklinde konuştu.
  • Aleyna Tilki: İlişkim yok, aşka inanmıyorum - Magazin haberleri

    "İLİŞKİM YOK"

    Tilki, gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına ise, "İlişkim yok. Ben sevgililik tarzı şeylere inanmıyorum. Daha gerçekçi şeylere inanıyorum. Doğaya aşığım ben" dedi.
  • Aleyna Tilki: İlişkim yok, aşka inanmıyorum - Magazin haberleri

    "ÇOCUKLUĞUMU YAŞAMA FIRSATIM OLMADI"

    Öte yandan Aleyna Tilk, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı. Genç şarkıcı, "Küçüklükten beri büyük şöhret içindesin. Bu hayat sana ne kazandırdı, ne öğretti?" sorusu üzerine şunları söylemişti:

    Kariyerimden önce hikâyemden dolayı hiç çocukluğumu yaşama fırsatım olmadı. ‘Çocuk star’ olma dönemindeyse kıyafetlerim ve röportajlarımla çocukluğumu biraz da olsa yaşıtlarım gibi yaşamış oldum. Onun dışında psikolojik olarak getirisi değil, götürüsü oldu ama kariyerimde hedefim dünya olduğu için erken başlamak en doğrusuydu.
  • Aleyna Tilki: İlişkim yok, aşka inanmıyorum - Magazin haberleri

    "BENİ ANLAYAN KİTLE OLUŞTU"

    Tilki’ye, "Bu kadar uzun süre albüm çıkarmama sebebin neydi?" sorusu da yöneltilmişti. Şarkıcı, "Çünkü kendimi iyi hissetmiyordum. Beni benden başka biri olarak tanıyan topluma kendi parçalarımı vermek istemedim. Şu an beni anlayan bir kitle oluştuğunu düşündüğüm için artık hazırım" diye yanıt vermişti.
  • Aleyna Tilki: İlişkim yok, aşka inanmıyorum - Magazin haberleri

    "HER ZAMAN GÜZEL OLACAĞIM"

    Aleyna Tilki, bir takipçisinin yönelttiği “Niye bu kadar güzelsin?” sorusu üzerine ise şöyle demişti:

    Güzelliğin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Yeteneklerimin arkasında durduğum, auramı düşük frekanslardan koruduğum, düşünen ve özgür bir kadın olduğum sürece her zaman güzel olacağım.
  • Aleyna Tilki: İlişkim yok, aşka inanmıyorum - Magazin haberleri

    Aleyna Tilki

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