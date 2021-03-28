"SENİNLE BİRLİKTE BÜYÜDÜK"

Kızının doğum gününü Instagram'dan yayınladığı gönderi ile kutlayan Öztel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hayatımda en anlamlı dediğim iki tarih ve saat var. Prenseslerimin doğum günü ve saati. 'Prenseslerim' diyorum, onlar sadece anne ve babasının prensesi... Bugün 28.03.2000... Saat: 15.15... İlk anne olduğum ve dünyalar güzeli kızımı kucağıma aldığım gün... Tarifsiz bir cennet kokusu doldu odam, sevginin bu denli güçlü olduğunu o gün öğrendim.

Birlikte büyüdük seninle. Ömrümde ol büyüdüğüm, iyi ki doğdun büyüttüğüm. Gözlerinde huzuru, gülüşünde geçmişin güzelliklerini gördüğüm... İyi ki benim kızım, iyi k'imsin gururum... Nice güzel yaşlara cennet bahçem. Seni çok seviyorum. Bu beraber olamadığımız ilk doğum günün. İçim buruk, kalbimle yanındayım kızım. İyi ki doğdun kızım...