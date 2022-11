Aleyna'ya çarpan sürücü 14 yıl önce de bir kadını ezip öldürmüş!

"500 YIL VERSELER KIZIMI GERİ GETİREMEZ"

Kızına çarpan sürücünün suç dosyasının kabarık olduğunu söyleyen Gökçe, "Bunda gasp var, uyuşturucu var, hırsızlık var. Dosyası kabarık. Bize bunları söylüyorlar. Bu bir suç makinesi. Bu adam ehliyetsiz geziyordu. Kaza olur, herkes yapabilir. Benim içim yanıyor. Beyinde minik bir ışık var, o da bizi çok yaralıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. O tutuklanmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Müebbet, ona 500 yıl verseler benim kızımı geri getiremez. Nasıl getirecek, hayattan kopardı" diye konuştu.

"HER AN HER ŞEY İÇİN HAZIRLIK OLUN DEDİLER"

Aleyna Nur Gökçe'nin ağabeyi Hakan Gökçe de, "Aleyna'nın durumunda bir gelişme yok. Biz kapının önünden bir an olsun ayrılmıyoruz, güzel bir haber bekliyoruz. Doktor yaşadığı travmanın büyük ve ciddi olduğunu söylüyor. Ellerinden geleni yapıyorlar ama her an her şey için hazırlık olun da diyorlar. Allah'tan ümidi kesmeyip, güzel haber bekliyoruz. Benim içeride yatan canım" dedi.

"İÇİMİZE SU SERPİLMİYOR"

Sürücünün tutuklanmasıyla ilgili ise ağabey Gökçe, "Hiçbir şekilde su serpilmiyor. Bizim canımızı bu kadar geç olması acıttı. Bizim amacımız karşı tarafın başkalarına da zarar vermemesi. Geçmişte yaptığı bir kazadan dolayı bir başkasının canına mal etmiş. Benim de kız kardeşim de şu an ipin ucunda. 35 yaşında, 2 kişinin de hayatıyla oynamış. Caydırıcı cezalar yok galiba, anlamıyorum. Bir insanın hayatı bu kadar kolay olmamalı. Kaza olabilir ama bu kazalık bir durum değil. Alkollü araba kullanmak, ehliyetsiz araba kullanmak... Belli bir hız sınırı var, o sınırın üstüne çıkıyor. Trafiğe kapalı alana girip bir insana çarpıyor" dedi.

"BU KAZA DEĞİL, CİNAYETE TEŞEBBÜS"

Hakan Gökçe, "Benim bütün varlığım kız kardeşim. O doğduğunda ben 8 yaşındaydım. Elimde büyüdü. Hayatla doluydu. İnsana mutluluk veren bir kızdı. Ben sadece kız kardeşim için demiyorum ama adalet istiyoruz. Önce Aleyna için adalet istiyoruz. Cezalar caydırıcı olsun ki insanlar bir daha yapmaya korksun. Bu kazayı yapabilmek adına elinden gelen her şeyi yapmış. Bugün Aleyna oldu, yarın bir başkası olacak. Bundan yıllar önce ölen kişi Satı Yılmaz'dı. Bu kaza değil, bu cinayete teşebbüs" ifadelerini kullandı.