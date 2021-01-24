TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç golcüsü Ali Akman, rakip fileleri sarsmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın deplasmanda oynadığı Adana Demirspor maçında galibiyet golünü kaydeden 18 yaşındaki futbolcu, gol sayısını da 10’a yükseltti.

Hem Avrupa hem de Türkiye’de birçok takımın transfer listesinde yer alan Ali Akman, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü. Genç futbolcu, bu alanda 12 gollü Altay’ın tecrübeli futbolcusu Marco Paixao’nun hemen arkasında yer alıyor. Akman ayrıca Adana Demirspor maçı sonrası, “Nerede kalmıştık” yorumunda bulundu.

ŞUT REKORU

TFF 1.Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1 yenen Bursaspor, aldığı üç puanın yanında sezonun en çok şut çektiği maçına da imza attı. Yeşil-beyazlı takım, 90 dakika boyunca rakip kaleye 19 şut gönderdi. Bu şutların 7’sinde isabet sağlayan Bursaspor, rakip ağları da iki kez sarsmayı başardı.

Yeşil-beyazlıların bu rakamı, yüzde 41 topla oynama oranı ile elde etmesi de dikkat çekti.