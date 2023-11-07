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        Haberler Gündem Son dakika: Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan son yolculuğuna uğurlandı

        Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

        DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan son yolculuğuna uğurlandı. 85 yaşında vefat eden Babacan'ın cenazesine Abdullah Gül, Bülent Arınç, Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:28
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        Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan (85), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Hilmi Babacan, dün yaşamını yitirdi.

        Babacan için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yanı sıra 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç ile Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

        Babacan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #Hilmi Babacan
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